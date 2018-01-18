Бывший хоккеист "Барыса" Вей продолжит карьеру в Швейцарии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Канадский нападающий Линден Вей, расторгнувший контракт с казахстанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс", доиграет сезон в одной из швейцарских команд. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

В четверг Вей и "Барыс" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"Вей доиграет сезон в одном из швейцарских клубов, так как переходы в КХЛ уже запрещены. Сейчас мой партнер занимается поиском клуба. Несколько команд КХЛ уже проявляют интерес к Вею на следующий сезон, так что, скорее всего, он будет играть в этой лиге. В "Барыс" уже не вернется, мы расторгли контракт", - сообщил агент.

По словам Исакова, причиной расторжения контракта с "Барысом" стало то, что руководство клуба приняло решение доигрывать сезон своими молодыми воспитанниками.

26-летний Вей выступал за "Барыс" с начала текущего сезона и является лучшим бомбардиром команды, набрав 52 очка (17 заброшенных шайб + 35 результативных передач) в 50 матчах. Нападающий сыграет за сборную Канады на Олимпиаде-2018.