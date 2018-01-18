СМИ: шоу-заезды "Формулы-1" могут пройти в Москве в этом году

ТАСС, 18 января. Шоу-заезды с участием команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" могут пройти в Москве в нынешнему году. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на руководителей нескольких команд.

По данным Forbes, руководство "Формулы-1" также рассматривает возможность проведения в нынешнем году еще нескольких показательных шоу в Шанхае, Берлине и Марселе. Предыдущее подобное шоу под названием F1 Live прошло в Лондоне в июле 2017 года. В мероприятии приняли участие все команды "Формулы-1".

Forbes отмечает, что подобные шоу требуют дополнительных финансовых трат, поэтому не исключает, что все не все команды смогут позволить себе участие в уличных заездах. Формат мероприятия еще будет обговариваться.