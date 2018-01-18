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Швейцарец Вавринка проиграл во втором круге Australian Open

Спорт
18 января, 15:21 дата обновления: 18 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Спортсмен уступил американцу Теннису Сандгрену со счетом 2:6, 1:6, 4:6

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Стэн Вавринка

Стэн Вавринка

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 18 января. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка проиграл американцу Теннису Сандгрену во втором круге Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 6:4 в пользу Сандгрена. Матч продолжался 1 час 29 минут. Вавринка был посеян на турнире под 9-м номером.

Швейцарец провел вторую встречу на турнире и вторую после травмы, из-за которой не играл с июля 2017 года.

Вавринка трижды побеждал на турнирах Большого шлема. На его счету победы на Australian Open (2014), Roland Garros (2015) и US Open (2016). Всего в его активе 16 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Швейцарец является победителем летних Олимпийских игр - 2008 в парном разряде вместе с Роджером Федерером.

Australian Open завершится 28 января.

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