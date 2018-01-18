Борис Игнатьев получил предложение о работе от клуба РФПЛ

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Борис Игнатьев может продолжить работу в одном из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом 77-летний тренер сообщил ТАСС.

В четверг было объявлено, что Игнатьев покинул пост вице-президента московского "Торпедо" по обоюдному согласию. Осенью в клубе сменился инвестор, после чего началась смена руководящего состава. Ранее черно-белых покинул президент Александр Тукманов.

"Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я еще не получил на руки трудовую книжку. В любом случае, пока позволяет здоровье, хотелось бы и дальше заниматься футбольной деятельностью и делать все во благо отечественного спорта. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу", - сказал Игнатьев.

Игнатьев - воспитанник детско-юношеской школы московского "Спартака", в 1961 году перешел в ижевский "Зенит", далее выступал за нижегородскую "Волгу" (1963-1967), махачкалинское "Динамо" (1968-1969), жуковский "Метеор" (1970), целиноградское "Динамо" (1971) и уфимский "Строитель", сыграв в общей сложности более 400 матчей и забив 54 мяча. В составе нижегородского клуба полузащитник провел семь матчей в высшей лиге чемпионата СССР.

В 1973 году занялся тренерской деятельностью, возглавив владимирское "Торпедо", а с 1976 по 1989 год тренировал юношескую сборную СССР. Под руководством Игнатьева команда стала победителем чемпионата Европы 1988 года. С 1992 по 1996 год был одним из помощников главного тренера сборной России, а с 1996 по 1998 год уже возглавлял национальную сборную. Далее в тренерской карьере специалиста были "Торпедо-ЗИЛ" (1998-2000), китайский "Шандун Люэн" (2001-2002) и раменский "Сатурн" (2004).

С 2009 по 2012 год Игнатьев работал помощником главного тренера московского "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрия Семина. В ноябре 2012 года возглавил московское "Торпедо", далее занимал должность спортивного директора автозаводцев (2013-2014), а в июле 2014 года стал вице-президентом клуба.