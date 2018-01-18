Лыжники Панжинский и Ларьков вошли в состав сборной России на этап КМ в Словении

ТАСС, 18 января. Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в спринте классическим стилем Александр Панжинский и серебряный призер чемпионата мира 2017 года в эстафете Андрей Ларьков вошли в состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в словенской Планице. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Панжинский выступит в спринте классическим стилем, как и Антон Гафаров, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев. В женском спринте сборную России представят Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Полина Ковалева, Евгения Ощепкова, Ирина Северина и Елена Соболева.

Ларьков выйдет на старт индивидуальной гонки классическим стилем на 15 км. Также на этой дистанции выступят Алексей Виценко, Кириллов, Собакарев, Сергей Турышев и Дмитрий Япаров. В гонке классическим стилем на 10 км у женщин выступят Мария Давыденкова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Лариса Рясина и Ольга Царева.

Этап Кубка мира в Словении пропустят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и Александр Большунов. Устюгов в текущем розыгрыше Кубка мира пять раз поднимался на подиум, в том числе один раз одержал победу, Большунов пять раз финишировал в тройке в текущем сезоне. Также этап пропустит Юлия Белорукова, которая является единственной российской лыжницей, попадавшей на подиум в гонах Кубка мира в сезоне-2017/18. Таким образом Ларьков, ставший вторым в масс-старте классикой на этапе в Валь-ди-Фьемме, будет единственным россиянином в Словении, который имеет медальные места на КМ в текущем сезоне.

Этап Кубка мира в Планице пройдет с 20 по 21 января. Следующий этап состоится в австрийском Зефельд-ин-Тироле 27-28 января. Эти старты станут последними перед зимними Олимпийскими играми, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.