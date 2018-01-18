Бутов: московский турнир прыгунов в высоту "Битва полов" в будущем будет международным

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Зарубежные прыгуны в высоту обязательно будут принимать участие в турнирах "Битва полов", которые пройдут в последующие годы. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС организатор соревнований, генеральный директор ФИТ-лиги "Гераклион" Михаил Бутов.

21 января в Москве пройдет беспрецедентный, по оценкам организаторов, легкоатлетический турнир "Битва полов" с участием 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене и обладатель серебряной медали ЧМ-2017 Данил Лысенко.

"Я уверен, что с восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций турнир "Битва полов" будет международным, - заметил Бутов. - Но и существующая ситуация, можно сказать, пошла нам на пользу. Мы сейчас имеем возможность пригласить к себе сильнейших прыгунов страны".

В числе участников олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов, серебряный призер ЧМ-2011 Алексей Дмитрик, Илья Иванюк, Дмитрий Семенов, Михаил Акименко, Татьяна Ермаченкова, Елена Куличенко, Валентина Ульянова, Дарья Слепова и Татьяна Одинева.

В одном турнире примут участие мужчины и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. Эта таблица будет использоваться для сравнения результатов мужчин и женщин в прыжках в высоту. Мировой рекорд в помещении в прыжках в высоту у женщин (2,08 метра) оценивается в 1299 очков, а у мужчин (2,43) - в 1296.