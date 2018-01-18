Баскетболист "Химок" Швед назван самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

ТАСС, 18 января. Российский защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед признан самым ценным игроком 18-го тура баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Во вторник "Химки" со счетом 79:70 в гостях обыграли сербскую "Црвену Звезду". Швед стал самым результативным игроком встречи. 29-летний россиянин набрал 29 очков. Также на его счету пять подборов, четыре результативные передачи, один перехват и один блок-шот. Кроме того, Швед стал самым результативным баскетболистом тура в Евролиге.

Российский защитник также укрепил свое лидерство в списке самых результативных игроков турнира. Россиянин в среднем набирает 22,28 очка за матч. Ближайший преследователь Шведа словенец Лука Дончич, выступающий за мадридский "Реал", набирает 17,33 очка за матч.

"Химки" одержали 10 побед в 18 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче "Химки" 18 января дома сыграют с греческим "Олимпиакосом".