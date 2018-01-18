Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристы Забияко и Энберт на ЧЕ осознали, что способны бороться с ведущими парами мира

Спорт
18 января, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Спортсмены заняли третье место по итогам чемпионата Европы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Забияко и Александр Энберт

Наталья Забияко и Александр Энберт

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт на чемпионате Европы в Москве осознали, что им по силам бороться с ведущими парами мира. Об этом они рассказали журналистам после завоевания бронзы турнира.

Смотрите также

Фигуристка Столбова еле сдержала слезы после проката произвольной программы на ЧЕ

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Москве

Злость на себя помогла фигуристам Тарасовой и Морозову удачно завершить ЧЕ

Забияко и Энберт были лучшей российской парой по итогам короткой программы, однако в итоге первое место заняли победители прошлогоднего чемпионата Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми - олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов.

"Мы поняли, что можем бороться с сильнейшими", - сказала Забияко.

"Это очень мотивирует, нам было приятно, что хорошо откатали, что оценили судьи, и получилась борьба с сильнейшими", - добавил Энберт.

"Было приятно кататься, получились практически все сложные элементы. К сожалению, допустили ошибочку на каскаде, но общего позитивного впечатления не испортило. Надеюсь, зрителям тоже", - отметил партнер.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ по фигурному катанию
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
2
Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, провозгласив регион оккупированным Россией
3
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
4
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
МИД назвал делом рук властей США посягательство на неприкосновенность счетов посольства РФ
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама