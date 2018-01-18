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"Спартак" одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче КХЛ

Спорт
18 января, 22:10 дата обновления: 18 января, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-белых

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Хоккеисты "Спартака"

Хоккеисты "Спартака"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:4 обыграл столичное "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на льду "ВТБ Ледового дворца".

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В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Райан Стоа (33-я минута), Дмитрий Калинин (41) и Александр Хохлачев (48), Дмитрий Черных оформил дубль (38, 42). Калинин также отдал одну результативную передачу и набрал два очка за матч, на его счету стало 200 очков в КХЛ. В составе хозяев отличились Михаил Варнаков (7), Иван Игумнов (34), Илья Никулин (55) и Владимир Брюквин (59).

Защитник "Спартака" Алексей Пепеляев получил повреждение в начале третьего периода после столкновения с форвардом бело-голубых Мартиньшем Карсумсом. Игрока унесли с площадки на носилках, надев на шею фиксатор. На данный момент игрок находится в медпункте "ВТБ Ледового дворца". Врачи сообщили, что у хоккеиста сотрясение мозга.

Матч со "Спартаком" стал для "Динамо" самым посещаемым в нынешнем сезоне, на игру пришло 10 314 зрителей. До этого большее число болельщиков пришло на игру с санкт-петербургским СКА (10 190 человек). Самым посещаемым домашним матчем для "Динамо" на арене "Парка легенд" стала игра с ЦСКА в сезоне-2015/16, когда на матч пришло 11 209 человек.

"Спартак" набрал 78 очков в 52 матчах и вышел на седьмое место в Восточной конференции. "Динамо", на счету которого 75 очков в 53 играх, расположилось на девятой позиции. Нижегородское "Торпедо", которое занимает пятое место на Западе с 84 очками, обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ после поражения "Динамо".

В следующем матче 22 января "Спартак" на своем льду примет череповецкую "Северсталь". "Динамо" 20 января дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".

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