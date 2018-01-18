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Волейболисты "Белогорья" обыграли "Хапоэль" в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ

Спорт
18 января, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Самым результативным волейболистом встречи стал доигровщик "Белогорья" Ян Ерещенко, который набрал 13 очков

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ТАСС, 18 января. Российский клуб "Белогорье" из Белгорода одержал победу над израильским "Хапоэлем Мате- Ашер" со счетом 3-0 в первом матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Встреча прошла в израильском городе Нагария.

Самым результативным волейболистом встречи стал доигровщик "Белогорья" Ян Ерещенко, который набрал 13 очков. 42-летний Сергей Тетюхин, также играющий на позиции доигровщика в "Белогорье", записал в свой актив 10 баллов.

Ответный матч пройдет 30 января в Белгороде.

Белгородский клуб побеждал в Кубке Европейской конфедерации волейбола в сезоне-2008/09. Тогда он носил название "Локомотив". Также дважды Кубок ЕКВ выигрывало московское "Динамо" (2011/12, 2014/15). Действующим победителем турнира является французский "Тур".

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