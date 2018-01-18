Имена российских фигуристов-участников командного турнира ОИ будут названы 21 января

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Имена российских фигуристов, которые примут участие в командном турнире на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, будут определены 21 января коллегиальным решением 14 экспертов, в числе которых будут прославленные тренеры. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Состав определится по итогам заседания экспертной группы, время заседания пока не определено", - сообщил Горшков.

Как пояснил глава федерации, формат олимпийского командного турнира не изменится по сравнению с прошлыми Играми в Сочи, где данная дисциплина дебютировала. "Формат командного турнира будет прежним, он пройдет по тем же правилам", - пояснил Горшков.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года в связи с допинговыми нарушениями запретил российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам принять участие в Играх под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

Командный олимпийский турнир фигуристов дебютировал в Сочи в 2014 году, он прошел в три дня - 6, 8 и 9 февраля, в нем приняли участие 10 сборных, показавших за последний год наилучшие результаты. В зачет командного турнира идут баллы каждого одиночника и каждой пары, начисляемые по следующей схеме: 1-е место в дисциплине - 10, 2-е место - 9, 3-е место - 8 и так далее. Итоговый результат командного олимпийского турнира будет определен путем сложения баллов, набранных в короткой и произвольной программах.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.