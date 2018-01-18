Фигуристы Столбова и Климов хотели бы поставить программу на музыку группы "Ленинград"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире на Играх в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов хотели бы поставить программу на музыку петербургской группы "Ленинград". Об этом фигуристы рассказали журналистам после завоевания серебряных медалей на чемпионате Европы в Москве.

Победу в четверг одержали действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Это очевидно, мы бы катались под "Ленинград", - ответила Столбова на вопрос, под какую музыку пара поставила бы программу, если бы не было ограничений по правилам.