Мозер: ЧЕ в Москве показал, что российские спортивные пары умеют исправлять ошибки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Результаты турнира спортивных пар на московском чемпионате Европы по фигурному катанию показали, что российские фигуристы умеют исправлять свои ошибки. Об этом журналистам заявила тренер Нина Мозер, чьи ученики заняли весь европейский пьедестал.

Чемпионами Европы стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми - Ксения Столбова и Федор Климов, третьими - Наталья Забияко и Александр Энберт. После короткой программы Забияко и Энберт шли вторыми, Столбова и Климов - третьими, Тарасова и Морозов - лишь пятыми.

"Пощекотали мне нервы ребята, - рассказала Мозер. - Но я очень довольна, как они отработали сегодня произвольные прокаты. Чистых прокатов я ждала еще вчера, ведь они все в хорошей форме. Их неудача для меня стала большой неожиданностью, но сегодня я поняла - все в наших руках, мы умеем исправлять ошибки".

Чемпионат Европы завершится в Москве 21 января показательными выступлениями.