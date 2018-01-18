Москвина: российские фигуристы на ОИ не должны допускать таких ошибок, как на ЧЕ

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским спортивным парам на олимпийском турнире по фигурному катанию в южнокорейском Пхёнчхане нужно стараться не допустить в короткой программе таких ошибок, которые были на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина.

Россияне заняли весь пьедестал на проходящем в Москве чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Победителями стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро завоевали Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу - Наталия Забияко и Александр Энберт. Тарасова и Морозов по итогам короткой программы занимали пятое место, а в произвольной показали лучший результат сезона и стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов.

"Я согласна с мнением судей, которые таким образом расставили пары по местам: в моем представлении все наши три пары достойно показали свое мастерство. Конечно, разочаровало выступление первых двух пар в короткой программе, но они реабилитировались в произвольной, - сказала Москвина. - Будет ли это работать на других турнирах, где есть значительно большая конкуренция со стороны китайских, канадских, американских пар, это покажут сами соревнования. Нужно стараться не допускать таких ошибок, как те, что были в короткой программе".

"Если эти ошибки будут уже на таком уровне, то спортсмены окажутся за пределами первой четверки. А это значит, что они будут выступать в разминке, предшествующей финальной, что ставит под большое сомнение возможность поправить их турнирное положение", - добавила она.

По словам Москвиной, Тарасова и Морозов в произвольной программе показали очень артистичное катание. "Они это делали разумно и с полным контролем, а вчера чувствовалось волнение, поскольку короткая программа психологически важна, и даже спортсмены такого уровня допустили серьезные ошибки. Поэтому очень значимо то, как они вышли сегодня из положения", - отметила она.

"Мысль о золоте не помогла сосредоточиться на выступлении Забияко и Энберту"

Серебряные призеры турнира Столбова и Климов еще не вернулись на свой прежний уровень, отметила Москвина. "Катаются они здорово: в них чувствуется сила жеста, у них очень интересная программа, но элементы не доведены до совершенства и поэтому было падение на прыжке. Болельщики и специалисты надеются, что к Олимпиаде они смогут подойти в состоянии высокой спортивной работоспособности", - подчеркнула тренер.

Сильной чертой бронзовых призеров - Забияко и Энберта - является надежное исполнение короткой программе, сказала Москвина.

"Они надежно выступают, красиво выполняя все элементы короткой программы, что, к сожалению, не удается им сделать в произвольной. Очевидно, их будоражит мысль о том, что они так близко от заветного золота, что не дает им сосредоточиться и отключиться от второго места после короткой программы. Им нужно было выключить эти мысли и откатать эту программу как рабочий вариант. Она у них тоже интересная, балетного направления, что нравится всем и сейчас среди остальных спортивных пар мира такого стиля нет", - отметила она.