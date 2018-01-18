Траньков: фигуристы Столбова и Климов должны готовиться к ОИ-2018 как к последнему бою

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские командного турнира в Сочи спортивная пара Ксения Столбова и Федор Климов должны настраиваться на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнхчане как на последний бой - турнир может стать их "лебединой песней". Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Максим Траньков, ставший чемпионом Игр в Сочи в паре с Татьяной Волосожар.

Столбова и Климов не смогли избежать на московском чемпионате Европы ошибок ни в короткой, ни в произвольной программе. Спортсмены стали по итогам турнира вторыми, титул чемпионов Европы защитили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьи - Наталья Забияко и Александр Энберт. Все спортсмены представляют группу российского тренера Нины Мозер, в которой тренировались и Траньков с Волосожар.

"Нужно найти причины в себе, нужно найти скрытые ресурсы - если ты сам себе голову не починишь, никто не починит. Столбовой и Климову нельзя зацикливаться на сорванных прыжках, да это и им самим уже надоело, - отметил Траньков. - Но и у меня это было в олимпийский сезон, два старта проваливал. Просто надо понимать - Игры в Пхёнчхане могут быть последними в их спортивной жизни, их лебединой песней, надо идти как в последний бой".

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.