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Защитник "Спартака" Джикия будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связки колена

Спорт
18 января, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Футболист сборной России получил травму в товарищеском матче против китайского "Шанхай СИПГ"

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Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 января. Защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Джикия порвал переднюю крестообразную связку левого коленного сустава, в связи с чем будет прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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В четверг "Спартак" в Дубае, где команда проводит первый межсезонный сбор, проиграл китайскому "Шанхай СИПГ" со счетом 0:1. Джикия покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма.

"Медицинское обследование показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция. О сроках восстановления футболиста станет известно позднее", - сказано в сообщении.

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года. 23-летний футболист провел за московский клуб 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В составе "Спартака" Джикия стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В ноябре 2017 года "Спартак" продлил с защитником контракт до 2022 года, по данным ТАСС, его зарплата составит порядка €1,4 млн в год.

На счету защитника восемь матчей за национальную команду. Впервые он сыграл за сборную России 10 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Катара. Также Джикия принял участие в Кубке конфедераций, который проходил в России.

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