Футболист "Арсенала" Санчес согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 18 января. Чилийский нападающий лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алексис Санчес согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Санчес, контракт которого с "Арсеналом" истекает в конце сезоне, может перейти в "Манчестер Юнайтед". В обмен на это лондонский клуб получит армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает издание, соглашение между МЮ и Санчесом будет рассчитано на 4,5 года. Зарплата 29-летнего чилийца составит £14 млн в год после выплаты налогов, что эквивалентно £27 млн по контракту. Также в качестве подписного бонуса Санчес получит £20 млн фунтов, а его агенты - £10.

Официально о трансфере чилийца в "Манчестер Юнайтед" будет объявлено после того, как Мхитарян согласует условия контракта с "Арсеналом".

Санчес перешел в "Арсенал" из испанской "Барселоны" в 2014 году. В составе лондонской команды он выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны. В 2015 и 2017 годах Санчес стал победителем Кубка Америки в составе сборной Чили. В нынешнем сезоне игрок провел за "Арсенал" 22 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.