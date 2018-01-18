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Футболист "Арсенала" Санчес согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед"

Спорт
18 января, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Зарплата 29-летнего чилийца составит £14 млн в год после выплаты налогов

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Алексис Санчес

Алексис Санчес

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 18 января. Чилийский нападающий лондонского футбольного клуба "Арсенал" Алексис Санчес согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

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СМИ: "Манчестер Юнайтед" может обменять футболиста Мхитаряна в "Арсенал" на Санчеса

Ранее сообщалось, что Санчес, контракт которого с "Арсеналом" истекает в конце сезоне, может перейти в "Манчестер Юнайтед". В обмен на это лондонский клуб получит армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает издание, соглашение между МЮ и Санчесом будет рассчитано на 4,5 года. Зарплата 29-летнего чилийца составит £14 млн в год после выплаты налогов, что эквивалентно £27 млн по контракту. Также в качестве подписного бонуса Санчес получит £20 млн фунтов, а его агенты - £10.

Официально о трансфере чилийца в "Манчестер Юнайтед" будет объявлено после того, как Мхитарян согласует условия контракта с "Арсеналом".

Санчес перешел в "Арсенал" из испанской "Барселоны" в 2014 году. В составе лондонской команды он выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны. В 2015 и 2017 годах Санчес стал победителем Кубка Америки в составе сборной Чили. В нынешнем сезоне игрок провел за "Арсенал" 22 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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