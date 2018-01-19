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Николаев занял третье место на 12-м этапе "Дакара" и вернул лидерство в общем зачете

Спорт
19 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Занимающий второе место в общем зачете аргентинец Федерико Вильягра уступает россиянин всего одну секунду

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Экипаж Эдуарда Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева

© EPA/Nicolas Aguilera

ТАСС, 19 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер" финишировал третьим на 12-м этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан за 7 часов 8 минут 57 секунд.

Лучшее время на спецучастке длиной 522 км показал экипаж голландца Тона ван Генугтена на "Ивеко" - 7:02.36. Вторым стал чех Мартин Коломы на "Татре" (отставание 4.11). Николаев уступил победителю 6 минут 21 секунд.

Николаев вернул себе лидерство в общем зачете грузовиков с результатом 47 часов 14 минут 31 секунда. На втором месте располагается аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко", уступая Николаеву всего одну секунду, третьим идет белорус Сергей Вязович на "МАЗе" (+3:26.14).

Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

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