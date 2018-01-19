Измайлов: "Спартак" приложит все усилия для восстановления Джикии до ЧМ-2018

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" приложит все усилия, чтобы защитник команды Георгий Джикия восстановился от травмы к чемпионату мира 2018 года. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

В четверг "Спартак" в Дубае, где команда проводит первый тренировочный сбор, проиграл в товарищеском матче китайскому клубу "Шанхай СИПГ" со счетом 0:1. Джикия покинул поле на носилках на 15-й минуте первого тайма. Футболист получил разрыв крестообразной связки колена и будет прооперирован. "Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков", - отметил Измайлов.

"Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды, - отметил вице-президент клуба. - Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту".

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года. 23-летний футболист провел за московский клуб 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В составе "Спартака" Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

На счету защитника восемь матчей за национальную команду. Впервые он сыграл за сборную России 10 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Катара. Также Джикия принял участие в Кубке конфедераций, который проходил в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.