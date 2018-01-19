Фигуристы Тарасова и Морозов отстояли титул чемпионов Европы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Второй соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве ознаменовался тем, что весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар заняли российские фигуристы. В женской части соревнований назревает сенсация: двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева после короткой программы уступает Алине Загитовой, которая проводит первый сезон на взрослом уровне; в подобной ситуации Медведева оказалась впервые более чем за два года.

По итогам короткой программы, которая прошла в среду, лидером являлись французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры чемпионата России Наталья Забияко и Александр Энберт шли вторыми, олимпийские чемпионы Сочи Ксения Столбова и Федор Климов - третьими, а чемпионы России Евгения Тарасова и Александр Морозов были лишь пятыми. Тренер всех трех российских пар Нина Мозер призналась, что короткая программа ее подопечных стала для нее неожиданностью.

Однако произвольная программа расставила все на свои места - Тарасова и Морозов с 151,23 балла показала свой лучший результат, став шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов. По сумме двух программ пара получила 221,60 балла и защитила титул чемпионов Европы. Вторыми стали Столбова и Климов (138,96 - за произвольную, 211,01 - общее количество), третьими - Забияко и Энберт (137,23, 210,18).

Джеймс и Сипре в итоге заняли четвертое место, они проиграли Забияко и Энберту всего одну сотую балла. Как отметила Джеймс, "выиграть у россиян можно только с безупречным катанием".

Зло во благо

Тарасова и Морозов признались после прокатов, что очень сильно разозлились на самих себя за неудачу в короткой программе. "Мы сильно были злы на себя после короткой программы, вышли злые на самих себя, на соперников и на ситуацию, катались наотмашь", - рассказали спортсмены, поставившие перед собой задачу доказать и себе, и судьям, что короткая программа была случайностью. По мнению Морозова, злую шутку с ними сыграли нервы.

Столбова и Климов своими прокатами были откровенно недовольны. "Плохо прокатали, опять сорвали прыжки, а шероховатостей, пусть и невидимых глазу, тоже было предостаточно", - не сдерживал эмоций Климов. Партнерша, которая славится своими железными нервами, призналась, что ей хотелось плакать после проката, но она сдержала слезы.

Забияко и Энберту нынешний старт придал уверенности в своих силах. По их признанию, на чемпионате Европы они осознали, что способны соревноваться с сильнейшими. "Это очень мотивирует", - подчеркнул Энберт.

Российский тренер Тамара Москвина, воспитавшая не одно поколение олимпийских чемпионов, подводя итоги турнира пар, заметила, что все три российские пары достойно показали свое мастерство, хотя их выступление в короткой программе и разочаровало. "Но они реабилитировались в произвольной. Будет ли это работать на других турнирах, где есть значительно большая конкуренция со стороны китайских, канадских, американских пар, покажет время", - добавила она.

Медведева вынуждена догонять

В одиночном женском катании было положено начло главному соперничеству всего турнира: в короткой программе сошлись две воспитанницы тренера Этери Тутберидзе - двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и Алина Загитова, которая только начинает карьеру на взрослом уровне. Именно их противостояние вызывает наибольший интерес у поклонников фигурного катания в России, и именно они, по мнению многих экспертов, разыграют между собой золото предстоящих Олимпийских игр.

Результаты короткой программы подтвердили подобные прогнозы. В первом противостоянии фигуристок на международном турнире пока победу одерживает Загитова, которая за исполнение короткой программы получила 80,27 балла, что на шесть десятых меньше рекорда мира, который принадлежит как раз Медведевой.

"Да? - удивилась Загитова после проката. - Я не слежу за этим. Главный соперник - это я сама".

Медведева, которая не проигрывает на официальных соревнованиях уже более двух лет, впервые за это время уступила в короткой программе. Виной всему ошибка, которую она допустила при выезде из акселя. Причину ошибки спортсменка обсуждать отказалась, однако тот факт, что в этом сезоне она уже третий раз срывает прыжок - вызывает тревогу, поскольку ранее она практически безупречно исполняла свои программы.

Возможно, виной всему травма ноги, которая не позволила Медведевой выступить на чемпионате России, где первой стала Загитова. Впрочем, по словам самой спортсменки, последствий травмы она уже не ощущает. "Спасибо тем, кто внес свой вклад в то, чтобы я сегодня была здесь. Это болельщики, родители, тренеры и врачи, которые сотворили просто чудо; благодаря им я очень быстро восстановилась", - сказала спортсменка после выступления.

Противостояние подружек

Хореограф фигуристок, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает, что причина ошибок Медведевой кроется в психологии. "Чемпионат Европы - конечно, очень важный турнир, но это проверочные соревнования, где фигуристы проверяют свою силу. Женя Медведева вернулась после травмы, и очень важно, что она выходит на свой уровень, что она не побоялась выступить на чемпионате Европы", - сказал Авербух.

"Конечно, ошибка на акселе, который она всегда успешно делает, - это следствие психологического давления, с которым Женя борется особенно рьяно в этом сезоне. Впереди произвольная программа, ее нужно откатать чисто. Сейчас Медведева и Загитова находятся на достаточном отдалении от соперниц, но вопрос, кто из них выиграет Олимпиаду, сохранится до самих Игр, как бы ни закончился чемпионат Европы", - добавил эксперт.

Сами фигуристки старались избегать вопросов о своем соперничестве, однако совсем мимо этой темы пройти не смоли.

"Я всю жизнь следую правилу - у меня свой путь, и я стараюсь ему следовать, - подчеркнула Медведева. - Время научило меня смотреть по сторонам - у нас индивидуальный вид спорта, в котором соперничество подстегивает. Но нужно концентрироваться на своих элементах, и в моем случае это очень важно".

Загитова так и вовсе сравнила их противостояние на турнире с тренировкой. "В первую очередь, мы с Женей хорошо дружим. Соперничество присутствует, но оно не плохое, в игровом стиле: Женя делает каскад "три-три-три", я тоже пытаюсь, меня это подстегивает. Я стараюсь смотреть на себя, концентрироваться на себе, но для меня волнительно соревноваться с опытными и выдающимися соперницами", - сказала она.

Произвольную программу женщины покажут в субботу.