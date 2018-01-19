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Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

Спорт
19 января, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Капитаном сборной Восточной конференции будет Леброн Джеймс, Западной конференции - Стефен Карри

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© AP Photo/Gerald Herbert

ТАСС, 19 января. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила стартовые пятерки сборных Востока и Запада на Матч звезд, которые определялись путем голосования болельщиков, журналистов и игроков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Стартовая пятерка сборной Восточной конференции: Леброн Джеймс ("Кливленд", 14-е участие в Матче звезд), Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 2), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия", 1), Кайри Ирвинг ("Бостон", 5), Демар Дерозан ("Торонто", 4).

Стартовая пятерка команды Западной конференции: Стефен Карри ("Голден Стэйт", 5), Джеймс Харден ("Хьюстон", 6), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", 9), Энтони Дэвис ("Нью- Орлеан", 5), Демаркус Казинс ("Нью-Орлеан", 4).

Капитанами команд, которые также выбирались путем голосования болельщиков, журналистов и игроков с каждой конференции, будут Джеймс и Карри.

Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе.

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