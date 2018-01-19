Клишина пропустит зимний легкоатлетический сезон ради учебы и подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина пропустит нынешний зимний сезон, чтобы посвятить время учебе и лучше подготовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм, которые пройдут в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Лорен Сигрейв.

Двукратная чемпионка Европы в помещении Клишина завоевала серебро чемпионата мира в прошлом году в Лондоне.

"Вскоре после окончания очень удачного летнего сезона мы собрали команду для того, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира 2019 года и Олимпийским играм 2020 года, а также то, как Дарья видит свое будущее вне легкой атлетики", - сказал Сигрейв.

"Мы решили пропустить зимний сезон, как это мы уже делали в прошлом", - добавил он.

Тренер рассказал, что сейчас Дарья, которой 15 января исполнилось 27 лет, продолжает тренировки, но они не слишком интенсивные. "Она также нацелилась на обучение в университете США, чтобы начать готовить себя к еще одной главе в ее жизни", - сказал специалист.

Сигрейв также заметил, что решение пропустить зимний сезон приняли несколько ведущих легкоатлетов мира.