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Хоккеисты рижского "Динамо" разбили стекло во время тренировки

Спорт
19 января, 15:11 UTC+3 РИГА РИГА 19, января. /ТАСС

В субботу в столице Латвии состоится матч на открытом воздухе между динамовцами из Риги и Москвы

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РИГА, 19 января. /ТАСС/. Игроки рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" разбили стекло во время тренировки перед матчем под открытым небом с одноименной командой из Минска. Об этом журналистам рассказал защитник рижского клуба Георгий Пуяц.

Матч на открытом воздухе пройдет 20 января, начало - 14:00 мск. До нынешнего сезона КХЛ не проводила подобных матчей. Первая такая игра состоялась 2 декабря в Хельсинки, где местный "Йокерит" уступил петербургскому СКА со счетом 3:4.

"На тренировке разбили стекло, надеемся, что в игре таких накладок не произойдет, а то будет большая пауза, и можем замерзнуть, - сказал хоккеист. - В целом лед и все условия хорошие, будем завтра играть для зрителей", - добавил Пуяц.

Также игрок отметил принципиальность матча для его команды, несмотря на то, что динамовцы уже лишились шансов на попадание в плей-офф. "Принцип дерби между рижским и минским "Динамо" всегда присутствует. В то числе на уровне сборных часто бьемся с ними за выживание. Играем ради семьи, фамилии, для кого-то это работа на следующий сезон", - отметил хоккеист.

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