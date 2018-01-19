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Мутко наградил участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти РФ

Спорт
19 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Первое место по итогам Спартакиады заняли федеральные судьи, второе - Генеральная прокуратура РФ, третье - Федеральная налоговая служба

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко наградил участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти РФ 2017 года. Мероприятие прошло в доме правительства.

Первое место по итогам Спартакиады заняли федеральные судьи, второе - Генеральная прокуратура РФ, третье - Федеральная налоговая служба.

"У нас стало большой традицией проводить Спартакиады. Мы не только отвечаем за реализацию государственной политики, но и собственным примером должны показывать важность занятий спортом. За последние годы у нас почти треть населения начала заниматься спортом, все больше людей ведут здоровый образ жизни", - сказал Мутко.

Всего в Спартакиаде приняли участие более 3,5 тыс. сотрудников из 31 министерства и ведомства РФ. В программу входили соревнования по 11 видам спорта (бадминтон, бильярд, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, мини- футбол, настольный теннис, плавание, шахматы, боулинг, керлинг), а также выполнение нормативов комплекса ГТО для всех желающих.

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