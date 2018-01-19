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Боксер Гассиев сдает допинг-тесты перед боем с Дортикосом

Спорт
19 января, 15:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, января. /ТАСС

Бой пройдет в Сочи в Ледовом дворце "Большой" 3 февраля

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурат Гассиев сдает допинг-тесты перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии против кубинца Юниера Дортикоса. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Алексей Васильев.

"Допинг-контроль проводится, на предыдущем поединке Мурат сдал четыре пробы. На этом тоже идет, сколько [проб уже сдано] не знаю. Одну или две уже сдал", - сказал он.

Васильев уточнил, что по контракту Гассиев обязан сдавать допинг-пробы перед каждым боем.

Бой пройдет в Сочи в Ледовом дворце "Большой" 3 февраля.

В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.

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