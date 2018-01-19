Турнир регионов по футболу среди болельщиков привлечет во Владимир около 100 тысяч человек

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Первый в истории турнир регионов по футболу среди болельщиков привлечет во Владимирскую область около 100 тысяч туристов. Об этом в пятницу заявил на презентации футбольного меню области руководитель исполнительной дирекции турнира регионов Сергей Зенкин.

Как сообщалось ранее, турнир регионов среди болельщиков состоится с 21 по 29 июня во Владимирской области. По его итогам будет сформирована сборная для участия в чемпионате мира среди болельщиков, который пройдет в Москве с 30 июня по 1 июля.

"Мы рассчитываем, что около 100 тысяч туристов на это мероприятие сюда приедут. Это хорошая цифра, надо ее красиво обслужить", - сказал он.

Кроме того, в составе 96 команд, представляющих регионы России и города проведения матчей чемпионата мира, во Владимир и Суздаль, где состоятся игры турнира болельщиков, прибудут около 1,5 тысяч человек.

Команды будут состоять из восьми человек, матчи будут проводиться на одной половине поля, а время игры составит полчаса. Таким образом, организаторы планируют, что в рамках турнира состоится около 600 матчей. Помимо спортивной составляющей, участников турнира ждет богатая экскурсионная и событийная программа. В дни мероприятия во Владимирской области пройдут пивной и банный фестивали, гастрономический фестиваль "Футбольное меню", "Богатырские игры", фестиваль исторической реконструкции, авто-мото фестивали Harley days и Tunning car awards, а также чемпионат России по настольному футболу.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.