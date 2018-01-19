Эксперт: СКА абсолютно заслуженно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеисты петербургского СКА заслуженно выиграли регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР), двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

В пятницу санкт-петербургский СКА стал обладателем Кубка континента, вручаемого лучшей команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам регулярного чемпионата.

"Хоккеисты петербургского СКА заслуженно выиграли регулярный чемпионат КХЛ. На сегодняшний момент это сильнейший клуб нашей страны. Они доказывают это не только результатом, но и своей игрой. Тот факт, что они досрочно выиграли регулярный чемпионат, можно назвать не везением, а закономерностью", - сказал Михайлов.

Также Михайлов отметил, что победа СКА в регулярном чемпионате КХЛ положительно скажется на результатах сборной России. "Хороший и положительный результат всегда складывается положительно для национальной сборной. Любые положительные эмоции всегда способствуют положительным действиям", - отметил собеседник ТАСС.

СКА второй раз в своей истории выиграл Кубок континента. Впервые санкт-петербургский клуб закончил регулярный чемпионат КХЛ на первой позиции в сезоне-2012/13. В предыдущие три сезона Кубок континента доставался ЦСКА. Еще ни разу в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата не выигрывал Кубок Гагарина.