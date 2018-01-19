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Фигурист Коляда заявил, что пока не ощущает приближения Олимпийских игр

Спорт
19 января, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Судьи оценили прокат Коляды, по ходу которого он допустил две грубые ошибки при исполнении прыжков, в 175,49 балла

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион России Михаил Коляда, завершивший в пятницу выступление на чемпионате Европы, пока не ощущает, что вскоре ему предстоит выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам после проката произвольной программы на турнире.

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Судьи оценили прокат Коляды, по ходу которого он допустил две грубые ошибки при исполнении прыжков, в 175,49 балла, по сумме двух программ он набрал 258,90 балла. После короткой программы фигурист шел на четвертом месте.

"Не чувствую приближения Олимпиады. Мне все задают вопрос, что я чувствую в связи с этим, но чем меньше об этом думаешь, тем лучше прокат. Такова спортивная психология", - сказал Коляда.

"Я еще не разобрался, - прокомментировал он свое выступление на чемпионате Европы. - В любом случае, что случилось, то уже случилось. А вообще были и положительные, и отрицательные моменты".

"Положительное - я сделал все прыжки, кроме четверных, - с ухмылкой сказал фигурист. - Физически я хорошо себя чувствовал, хорошо восстановился".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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