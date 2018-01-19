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Российский фигурист Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы

Спорт
19 января, 21:53 дата обновления: 19 января, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января /ТАСС

Победу одержал испанец Хавьер Фернандес, третьим стал другой российский спортсмен Михаил Коляда

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Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 января /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Турнир проходит в Москве.

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Победу одержал испанец Хавьер Фернандес, который в сумме за короткую и произвольную программу набрал 295,55 балла. 26-летний испанец в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. Он стал пятым спортсменом в истории, который добился такого достижения.

Алиев установил личный рекорд в произвольной программе и по сумме двух прокатов. За произвольную программу 18-летний россиянин получил 182,73 балла, итоговая сумма составила 274,06 балла.

Третьим стал другой российский спортсмен Михаил Коляда (258,90). 22-летний Коляда второй год подряд выигрывает бронзу чемпионата Европы. Еще один россиянин Александр Самарин занял шестое место (229,81).

Российские спортсмены выиграли пять медалей из шести разыгранных на данный момент на чемпионате Европы. В четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.

Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Показательные выступления пройдут 21 января.

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