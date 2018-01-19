Рукавицын назвал серебро фигуриста Алиева на ЧЕ своим главным тренерским достижением

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Евгений Рукавицын назвал второе место Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию своим главным тренерским достижением. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

Победу на чемпионате Европы в шестой раз одержал испанец Хавьер Фернандес.

"Да, это мое главное тренерское достижение. Чему я очень счастлив как минимум, - сказал Рукавицын. - Пока ощущения только одни - абсолютное счастье. Даже не могу понять - эмоций нет, с трудом на ногах стою".

"Я смотрел ему в глаза - он постоянно мне говорил, чтобы я был рядом. В глазах была ясность, четкость, понимание, что происходит, как он себя держит. Было очевидно, что вышел с тем зарядом, что надо", - добавил тренер.

Для 18-летнего российского фигуриста это был дебютный чемпионат Европы.