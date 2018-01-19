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Тарасова: фигуристы Алиев и Коляда должны выступить на Олимпиаде-2018

Спорт
19 января, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

На чемпионате в Европе в Москве Алиев выиграл серебро, Коляда стал обладателем бронзовой медали

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Тренер Татьяна Тарасова

Тренер Татьяна Тарасова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, ставшие призерами чемпионата Европы в Москве, должны выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

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Победу на чемпионате Европы в шестой раз одержал испанец Хавьер Фернандес, Алиев стал вторым, Коляда - третьим.

"Кто должен ехать на Олимпиаду? Те, кто здесь второй и третий. Кто еще? Есть отбор на чемпионат России, есть на чемпионат Европы. Разве у кого-то есть вопросы?" - сказала Тарасова.

Для 18-летнего Алиева это был дебютный чемпионат Европы. "Алиев молодец, что смог собраться после травмы. Что он радует нас своей техничностью и выразительностью", - отметила она.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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