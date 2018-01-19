Тарасова: фигуристы Алиев и Коляда должны выступить на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, ставшие призерами чемпионата Европы в Москве, должны выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Победу на чемпионате Европы в шестой раз одержал испанец Хавьер Фернандес, Алиев стал вторым, Коляда - третьим.

"Кто должен ехать на Олимпиаду? Те, кто здесь второй и третий. Кто еще? Есть отбор на чемпионат России, есть на чемпионат Европы. Разве у кого-то есть вопросы?" - сказала Тарасова.

Для 18-летнего Алиева это был дебютный чемпионат Европы. "Алиев молодец, что смог собраться после травмы. Что он радует нас своей техничностью и выразительностью", - отметила она.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.