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Тарасова: разговоры о противостоянии с Загитовой нанесли Медведевой психологическую травму

Спорт
19 января, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Загитова после короткой программы на чемпионате Европы в Москве идет на первом месте, набрав 80,27 балла, Медведева идет второй

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Постоянные разговоры о противостоянии с Алиной Загитовой нанесли двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой психологическую травму. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

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Загитова после короткой программы на чемпионате Европы в Москве идет на первом месте, набрав 80,27 балла. Медведева занимает второе место (78,57). Спортсменки, которые тренируются у Этери Тутберидзе, впервые встречаются между собой на международном турнире и являются главными претендентками на победу на предстоящей Олимпиаде.

"Рада, что я увидела Женю в таком хорошем виде. Конечно, пресса так старалась и так нагнетала эту встречу, что поела Жене нервы. Они нанесли ей психологическую травму", - сказала Тарасова.

Медведева по причине травмы ноги не тренировалась около двух месяцев перед началом чемпионатом Европы.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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