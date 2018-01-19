Тарасова: разговоры о противостоянии с Загитовой нанесли Медведевой психологическую травму

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Постоянные разговоры о противостоянии с Алиной Загитовой нанесли двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой психологическую травму. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Загитова после короткой программы на чемпионате Европы в Москве идет на первом месте, набрав 80,27 балла. Медведева занимает второе место (78,57). Спортсменки, которые тренируются у Этери Тутберидзе, впервые встречаются между собой на международном турнире и являются главными претендентками на победу на предстоящей Олимпиаде.

"Рада, что я увидела Женю в таком хорошем виде. Конечно, пресса так старалась и так нагнетала эту встречу, что поела Жене нервы. Они нанесли ей психологическую травму", - сказала Тарасова.

Медведева по причине травмы ноги не тренировалась около двух месяцев перед началом чемпионатом Европы.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.