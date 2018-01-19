Фигурист Фернандес заявил, что предстоящие ОИ могут стать для него последними в карьере

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Испанский фигурист Хавьер Фернандес, завоевавший в пятницу в Москве шестую золотую медаль чемпионата Европы, считает, что предстоящие Олимпийские игры будут последними в его карьере. Об этом он сообщил ТАСС.

26-летний испанец является двукратным чемпионом мира, трехкратным призером финалов Гран-при.

"Я не думаю, что поеду еще на одну Олимпиаду. Но я могу поехать еще на один турнир, выступать один-два сезона, на этапах Гран-при. Но ты никогда не знаешь, что произойдет. Все будет зависеть от того, как я себя буду чувствовать, если я будут ощущать в себе силы и желание, то буду продолжать", - сказал Фернандес.

Больше испанца чемпионат Европы выигрывали три фигуриста: россиянин Евгений Плющенко (7), австриец Карл Шефер (8) и швед Ульрих Сальхов (9). "Могу ли я догнать Плющенко? Посмотрим, будем принимать решение поступательно. Все зависит от того, сколько энергии у меня будет внутри", - отметил он.

Вторым на чемпионате Европы стал российский фигурист Дмитрий Алиев, третьим - его соотечественник Михаил Коляда.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.