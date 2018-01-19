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НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

Спорт
19 января, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В гостевом матче с "Лос-Анджелесом" россиянин ударил нападающего хозяев Дастина Баруна

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 19 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на $5 тыс. за грубость. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу в гостевом матче с "Лос-Анджелесом" Малкин ударил клюшкой нападающего хозяев Дастина Баруна. За это он и был оштрафован.

"Питтсбург" победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:1, Малкин отличился заброшенной шайбой и передачей.

В общей сложности 31-летний россиянин забросил 21 шайбу и сделал 28 передач в 44 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18.

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