НХЛ оштрафовала Малкина на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

ТАСС, 19 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на $5 тыс. за грубость. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу в гостевом матче с "Лос-Анджелесом" Малкин ударил клюшкой нападающего хозяев Дастина Баруна. За это он и был оштрафован.

"Питтсбург" победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:1, Малкин отличился заброшенной шайбой и передачей.

В общей сложности 31-летний россиянин забросил 21 шайбу и сделал 28 передач в 44 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18.