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Плющенко считает, что выступить на Олимпиаде достойны фигуристы Коляда и Алиев

Спорт
20 января, 0:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что Алиев демонстрирует на льду новый стиль катания

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Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что на Играх в южнокорейском Пхёнчхане достойны выступать чемпион России Михаил Коляда и бронзовый призер национального чемпионата Дмитрий Алиев. Такое мнение Плющенко высказал ТАСС.

Дебютант чемпионатов Европы Алиев завоевал в пятницу в Москве титул серебряного призера турнира, Коляда стал бронзовым призером. Еще один претендент на путевку на Игры, которых в мужском одиночном катании у России всего две, Александр Самарин в итоге стал шестым.

"Однозначно, на Игры должны ехать Алиев и Коляда, - отметил Плющенко. - Несмотря на то, что Алиев дебютант, это уже состоявшийся спортсмен, что и доказал на чемпионате Европы. Мне он очень понравился и в короткой, и в произвольной программах. Если он так будет трудиться и дальше, то у него большое будущее - ровный, аккуратный, стройный, настоящий боец, желаю ему удачи на Олимпиаде".

Плющенко подчеркнул, что Алиев демонстрирует на льду новый стиль. "Хорошо откатав короткую программу, он мог легко потеряться в произвольной, тем более что выступал после Хавьера Фернандеса, теперь уже шестикратного чемпиона Европы. Но этого не произошло - два хороших четверных тулупа, достойный аксель, хорошая хореография, пластика. Думаю, это новый стиль", - подчеркнул Плющенко.

Коляда собеседника ТАСС откровенно расстроил. "Я не понимаю, почему тренеры не видят, что он заведомо неправильно прыгает четверной лутц, летит уже вприсядку, вылетает спиной и как будто уже знает, что будет ошибка. В этом прыжке нет уверенности, но он все равно стал лучше кататься, и его короткая программа мне понравилась. Коляда начал открываться, делать длинные и долгие движения, кататься на ребрах конька", - сказал Плющенко.

Плющенко отметил шестую победу на чемпионате Европы Фернандеса: "Я не устану говорить, что это спортсмен с большой буквы. И я знаю, как тяжело отстаивать свои позиции, а Хавьер это делает уже в шестой раз. Он - лучший в Европе".

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