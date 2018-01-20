ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 января. Российский ЦСКА одержал победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 75:70 в выездном матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес. Испанец набрал - 21 очко, сделал два подбора и две результативные передачи.

ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице. Армейцы одержали 15 побед в 19 матчах. "Панатинаикос" занимает пятое место. На счету команды 12 побед в 19 играх.

В следующем матче 26 января ЦСКА на своей площадке примет немецкий "Бамберг". "Панатинаикос" днем ранее дома сыграет с литовским "Жальгирисом".