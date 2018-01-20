Соперник "Спартака" по Лиге Европы "Атлетик" сыграл вничью с "Хетафе" в чемпионате Испании

ТАСС, 20 января. "Хетафе" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Атлетиком" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев голы забили Хорхе Малина (21-я минута, пенальти) и Родригес Анхель (74). У гостей отличились Иньяки Уильямс (13) и Рауль Гарсия (48, пенальти).

"Атлетик" является соперником московского "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между командами пройдут 15 февраля в Москве и 22 февраля в Бильбао.

"Атлетик" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 26 очков после 20 матчей. "Хетафе" располагается" на седьмом месте с 27 очками.