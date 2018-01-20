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Президент UFC Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон будет титульным

Спорт
20 января, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что поединок станет титульным, так как ирландец Конор Макгрегор лишен статуса чемпиона в легком весе из-за долгого отсутствия защиты титула

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Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон (слева направо)

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон (слева направо)

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 января. Победитель боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, который пройдет 7 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 223, станет титульным, так как ирландец Конор Макгрегор, являющийся чемпионом в легком весе, лишен этого статуса из-за долгого отсутствия защиты титула.

"Я говорил, что победитель боя [Фергюсон - Нурмагомедов] станет бесспорным чемпионом, - сказал Уайт. - Других новостей у меня нет. У Конора нет решения, относительно его возвращения, - то он хочет в августе, то в сентябре. Это продолжается уже два года, но весовая категория должна идти дальше".

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой 7 апреля станет для российского спортсмена первым титульным поединком в UFC.

На шоу UFC, на котором состоится бой Нурмагомедова и Фергюсона, свой поединок проведет россиянин Майрбек Тайсумов, его соперником будет Эван Данхем.

Нурмагомедов 31 декабря прошлого года победил бразильца Эдсона Барбозу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. Фергюсон 7 октября победил удушающим приемом американца Кевина Ли. На счету 33-летнего бойца 23 победы и 3 поражения.

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