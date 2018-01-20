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Рой Джонс встретится с Сигмоном в последнем бою в карьере

Спорт
20 января, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Поединок пройдет в родном городе спортсмена Пенсаколе (США)

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Рой Джонс

Рой Джонс

© Иван Писаренко/ "Самбо-70"

ТАСС, 20 января. Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в последнем поединке в карьере встретится с американцем Скоттом Сигмоном. Об этом сообщает Pensacola News Journal.

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Последний бой в карьере 49-летнего боксера, который имеет российское гражданство, пройдет в родном городе спортсмена Пенсаколе (США, штат Флорида).

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале 2017 года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.

30-летний Сигмон одержал 30 побед (16 - нокаутом) и потерпел 11 поражений, один поединок завершился вничью.

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