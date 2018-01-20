Нурмагомедов в феврале прилетит в США для подготовки к бою с Фергюсоном

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прилетит в США в феврале для подготовки к поединку против американца Тони Фергюсона за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, на кону будет стоять титул UFC в легком весе.

"Хабиб начнет подготовку в Дагестане, а в середине февраля прилетит в зал АКАБ (США, Сан-Хосе - прим. ТАСС)", - сказал Магомедов.

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой 7 апреля станет для российского спортсмена первым титульным поединком в UFC.

На шоу UFC, на котором состоится бой Нурмагомедова и Фергюсона, свой поединок проведет россиянин Майрбек Тайсумов, его соперником будет Эван Данхем. Также планируются бои россиян Забита Магомедшарипова и Магомеда Бибулатова.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. Фергюсон 7 октября победил удушающим приемом американца Кевина Ли. На счету 33-летнего бойца 23 победы и 3 поражения.