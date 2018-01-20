Россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии

ТАСС, 20 января. Женская сборная России завоевала бронзу в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японском Дзао.

Команда в составе Анастасии Баранниковой, Александры Кустовой, Софьи Тихоновой и Ирины Аввакумовой набрала 696,1 балла.

Первое место заняли японские спортсменки (761,7). Второй результат показала команда Словении (706,8).

В Японии состоялись последние в сезоне соревнования команд в рамках Кубка мира. Благодаря этой победе лидерство в общем зачете Кубка наций захватили японки (1816 очков), на втором месте немки (1753), на третьем - словенки (1137). Россиянки занимают пятое место (1052). Итоги командного зачета розыгрыша Кубка мира будут подведены по окончании заключительного этапа 25 марта.