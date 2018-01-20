Гассиев считает, что бой с Дортикосом может не завершиться нокаутом

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев считает, что бой с кубинцем Юниером Дортикосом может пройти все 12 раундов. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Гассиев - Дортикос пройдет 3 февраля в Сочи.

"Я совершенно не согласен с мнением, что предстоящий бой непременно должен завершиться нокаутом, - сказал Гассиев. - Хотя каждый из нас, я уверен, будет делать для этого все возможное. Бывают такие соперники, которых бьешь сильно и сам удивляешься, как они еще могут держаться на ногах. Думаю, что и у меня, и у Дортикоса такие качества тоже есть, а дальше бой покажет".

В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.