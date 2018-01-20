Биатлонисты Логинов и Миронова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

ТАСС, 20 января. Александр Логинов и Светлана Миронова включены в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы 2018 года в Италии. Об этом сообщает пресс- служба Союза биатлонистов России (СБР).

Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:

Женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко;

Мужчины: Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Также отмечается, что еще один участник мужской команды будет определен позднее, после завершения этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, который завершится 21 января.

Логинов является трехкратным чемпионом Европы, также в его активе серебряная медаль европейского первенства (все - 2017 год). В рамках Кубка мира в его активе один подиум в личной гонке (бронза в гонке преследования в 2013 году) и два - в эстафетах (золото в эстафете в 2013 году и бронза в смешанной эстафете в 2017-м), кроме того, он является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.

Миронова дебютировала на этапах Кубка мира в марте 2017 года, лучшим для нее результатом на данный момент является девятое место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Ранее сообщалось, что Миронова не примет участие в чемпионате Европы, вместо нее в состав должна была войти Ульяна Кайшева, которая принимала участие в последних двух этапах Кубка мира.

Чемпионат Европы пройдет в Риднау с 24 по 28 января.