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Россиянка Демченко стала пятой на на этапе КМ по санному спорту в Норвегии

Спорт
20 января, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Победу на этапе одержала американка Саммер Бритчер

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ТАСС, 20 января. Российская саночница Виктория Демченко стала пятой на этапе Кубка мира, проходящем в норвежском Лиллехаммере. Спортсменка по сумме двух попыток показала время 1 минута 35,559 секунды.

Первой стала американка Саммер Бритчер (1 минута 35,266 секунды), второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,033), третий результат показала ее соотечественница Джулия Таубитц (+0,263). Отставание Демченко от победительницы составило 0,293 секунды.

Россиянка Татьяна Иванова стала седьмой (+0,417).

Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится 21 января.

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