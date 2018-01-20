Россиянка Демченко стала пятой на на этапе КМ по санному спорту в Норвегии

ТАСС, 20 января. Российская саночница Виктория Демченко стала пятой на этапе Кубка мира, проходящем в норвежском Лиллехаммере. Спортсменка по сумме двух попыток показала время 1 минута 35,559 секунды.

Первой стала американка Саммер Бритчер (1 минута 35,266 секунды), второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,033), третий результат показала ее соотечественница Джулия Таубитц (+0,263). Отставание Демченко от победительницы составило 0,293 секунды.

Россиянка Татьяна Иванова стала седьмой (+0,417).

Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится 21 января.