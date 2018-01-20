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Федор Емельяненко рад, что проведет поединок с таким сильным соперником, как Мир

Спорт
20 января, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Четвертьфинальный поединок Гран-при Bellator состоится 21 апреля в американском Роузмонте

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рад, что проведет поединок в Гран-при Bellator с таким сильным соперником, как американец Фрэнк Мир. Об этом Емельяненко заявил на презентации турнира.

"Фрэнк - замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов. Я рад, что мне достался такой оппонент", - сказал Емельяненко.

Четвертьфинальный поединок Гран-при состоится 21 апреля в американском Роузмонте (штат Иллинойс).

На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.

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