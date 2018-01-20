Федор Емельяненко рад, что проведет поединок с таким сильным соперником, как Мир

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рад, что проведет поединок в Гран-при Bellator с таким сильным соперником, как американец Фрэнк Мир. Об этом Емельяненко заявил на презентации турнира.

"Фрэнк - замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов. Я рад, что мне достался такой оппонент", - сказал Емельяненко.

Четвертьфинальный поединок Гран-при состоится 21 апреля в американском Роузмонте (штат Иллинойс).

На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.