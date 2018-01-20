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Биатлонист Логинов на ЧЕ будет готовиться к возможному участию в ОИ

Спорт
20 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам председателя тренерского совета СБР, перед сборной России на чемпионате Европы стоят задачи завоевывать медали

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский биатлонист Александр Логинов выступит на чемпионате Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

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В субботу СБР объявил состав сборной России для участия в чемпионате Европы в итальянском Риднау с 24 по 28 января. Логинов вошел в этот список.

"Логинов как чемпион прошлого года имеет дополнительную квоту [для участия в чемпионате Европы]. К тому же мы еще не знаем, какое МОК [Международный олимпийский комитет] примет по нему решение, поэтому он будет в плане подготовке к возможному участию в Олимпийских играх [в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля]", - сказал Барнашов.

По его словам, перед сборной России на чемпионате Европы стоят задачи завоевывать медали. "Бороться за медали будут все, но другой вопрос - кто сможет. Плюс мы должны посмотреть ближайший резерв на будущее, потому что там, например, будет выступать девочка еще юниорского возраста - Валерия Васнецова. Есть и опытные спортсмены, заслужившие право участвовать в чемпионате Европы", - отметил глава тренерского совета.

"Из тех, кто может побороться за путевку на Олимпиаду, есть молодые девушки, как Кристина Резцова, которая хорошо себя зарекомендовала по ходу Кубка IBU. Есть надежда, что удачно выступит Ира Старых, которая была в прошлом году чемпионкой Европы. Из мужчин Логинов может побороться и завоевать медали. Также в очень хорошем состоянии Петр Пащенко и Дима Малышко", - высказал мнение Барнашов.

На чемпионате Европы за сборную России выступят Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко, а также Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко и Юрий Шопин.

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