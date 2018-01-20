Южная Корея и КНДР согласовали с МОК участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018

ТАСС, 20 января. Представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК) участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Такое заявление сделал глава МОК Томас Бах в штаб-квартире организации в Лозанне.

Данное решение было принято по итогам совещания представителей КНДР и Южной Кореи, оргкомитета "Пхёнчхан-2018" и МОК, которое прошло в субботу. После встречи была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (из них 22 спортсмена), а также 21 представитель СМИ. Глава МОК объявил, что решение о выделении дополнительных квот для северокорейских спортсменов было принято в порядке исключения. По итогам совещания Бах, министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Южной Кореи Ли Ки Хын, глава НОК и министр спорта КНДР Иль Гук Ким, глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер подписали декларацию стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх.

"Рад сообщить, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх. МОК принял сегодня решение в порядке исключения и выделил дополнительные квоты для 22 атлетов КНДР, которые будут соревноваться в пяти видах спорта. Они будут сопровождаться 24 тренерами и официальными лицами", - сказал Бах.

Развернуть Единый флаг, на котором изображены контуры Корейского полуострова © AP Photo/Lee Jin-man Единый флаг, на котором изображены контуры Корейского полуострова © AP Photo/Lee Jin-man

Также он отметил, что МОК утвердил совместный проход делегаций КНДР и Южной Кореи на церемонии открытия Игр. Делегации двух стран пройдут под флагом Объединения, который будут нести по одному спортсмену от каждой страны (один мужчина и одна женщина). В ходе церемонии открытия члены делегаций будут носить специальную форму с флагом Объединения. "МОК согласовал участие спортсменов обеих стран под единым флагом на церемонии открытия под названием "Корея", - сказал Бах. - Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для жителей Корейского полуострова, но и для всего мира".

Также стороны согласовали участие объединенной женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи на Играх-2018.

"Впервые в олимпийской истории две корейские команды объединятся в одну в одном виде спорта - единая женская [хоккейная] команда выступит под единым флагом, будет соревноваться под именем "Корея" и гимном Ариран (народная песня)", - добавил глава МОК.

Виды спорта, в которых выступят спортсмены из КНДР

Из спортсменов КНДР на Игры-2018 квалифицировалась только спортивная пара фигуристов Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик, однако они не успели подать заявку на участие в соревнованиях. В итоге МОК принял решение выделить северокорейским атлетам дополнительные квоты. Спортсмены примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, лыжным гонкам, горным лыжам и хоккею.

Объединенная женская хоккейная команда будет создана путем добавления в состав южнокорейской сборной из 23 игроков 12 северокорейских хоккеисток. В заявке на каждую игру могут быть внесены 22 игрока, главный тренер команды, представляющий Южную Корею, должен на каждый матч заявлять не менее трех хоккеисток из КНДР.

В фигурном катании МОК выделил дополнительную квоту для Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик, ранее преодолевших квалификацию. В шорт-треке выступят Чон Кван Бом и Цой Юн Сон (дистанции 1500 и 500 метров соответственно), в лыжных гонках - Хан Чхон Гён, Пак Иль Чхоль (оба - 15 км свободным стилем) и Ли Ён Гум (10 км свободным стилем), в горнолыжном спорте - Цой Мён Гван и Кан Сон Иль (оба - гигантский слалом и слалом). Все техническое и оборудование предоставит спортсменам из КНДР МОК в сотрудничестве с международными федерациями.

В декларации сказано, что делегация КНДР прибудет в олимпийскую деревню не позднее 1 февраля. Все спортсмены КНДР, участвующие в Играх, перед соревнованиями пройдут допинг-тестирование.

На летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году сборные КНДР и Южной Кореи впервые прошли на церемонии открытия совместной делегацией под единым флагом, на котором были изображены контуры Корейского полуострова. На Олимпийский стадион они вошли под корейскую народную песню. Аналогичная ситуация повторилась на летних Играх в Афинах в 2004 году и на зимних Играх в Турине в 2006 году. Единая делегация сборных КНДР и Южной Кореи также принимала участие в церемониях открытия Азиатских игр в 2002, 2003, 2006, 2007 годах.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.