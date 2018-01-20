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Фьюри будет возвращена боксерская лицензия в случае успешного медосмотра

Спорт
20 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Заседание с участием 29-летнего боксера прошло в пятницу

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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

© AP Photo/Martin Meissner, File

ТАСС, 20 января. Британский совет по контролю за боксом (BBBC) вернет лицензию Тайсону Фьюри в случае успешного прохождения спортсменом медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба совета.

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Заседание с участием 29-летнего Фьюри прошло в пятницу. "После беседы с Фьюри в офисе BBBC принято решено снять приостановку лицензии при условии, если он получит и предъявит необходимые медицинские документы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте совета.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту.

Летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал, но пока ни одного боя не провел.

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