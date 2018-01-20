Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце

ТАСС, 20 января. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на этапе Кубке мира в итальянском Антхольце. Дистанцию в 10 км она преодолела за 29 минут 45 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание 17,3 секунды; 2 промаха), третьей финишировала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева (+20,2; 2). Дальмайер, которая является действующей обладательницей Кубка мира, одержала вторую победу в текущем розыгрыше Кубка мира и в шестой раз попала на подиум. Ранее она также выиграла гонку преследования на этапе во французском Анси.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 14-й результат (+1.57,3; 3). Ирина Услугина финишировала 42-й (+4.03,0; 4), Татьяна Акимова - 46-й (+4.14,0; 5).

В общем зачете Кубка мира лидерство сохранила финка Кайса Мякяряйнен, которая финишировала пятой в гонке преследования. В ее активе 544 очка. Анастасия Кузьмина из Словакии, ставшая в гонке 11-й, идет второй (523), Вирер сохранила третье место (489). Дальмайер поднялась на четвертую позицию (450).

Этап Кубка мира в Антхольце, который является последним стартом перед Олимпиадой, завершится 21 января. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.