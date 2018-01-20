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Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Германии

Спорт
20 января, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Победу одержала австрийка Ванесса Герцог, которая показала время 37,88 секунды

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© EPA/JERRY LAMPEN

ТАСС, 20 января. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в немецком Эрфурте.

Победу одержала австрийка Ванесса Герцог, которая показала время 37,88 секунды. Второй стала чешка Каролина Эрбанова (отставание 0,08 секунды). Эрбанова в первый день соревнований в Эрфурте была первой на аналогичной дистанции. Фаткулина проиграла победительнице 0,4 секунды.

Другая российская конькобежка Ангелина Голикова заняла седьмое место (+0,86), Дарья Качанова - 20-е (+18,12). Голикова была третьей в пятницу на дистанции 500 м.

Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпийскими играми, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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