Конькобежка Фаткулина стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Германии

ТАСС, 20 января. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в немецком Эрфурте.

Победу одержала австрийка Ванесса Герцог, которая показала время 37,88 секунды. Второй стала чешка Каролина Эрбанова (отставание 0,08 секунды). Эрбанова в первый день соревнований в Эрфурте была первой на аналогичной дистанции. Фаткулина проиграла победительнице 0,4 секунды.

Другая российская конькобежка Ангелина Голикова заняла седьмое место (+0,86), Дарья Качанова - 20-е (+18,12). Голикова была третьей в пятницу на дистанции 500 м.

Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпийскими играми, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.